Бойовики заявили, що розміщення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі "неприйнятно"

"Звичайно, це неприйнятно в плані виконання Мінських угод, комплексу заходів. Контроль і верифікація вся покладена на спеціальну моніторингову місію ОБСЄ", - цитує Пушилина РИА Новости.

Він додав, що безпеку на виборах зможуть забезпечити "місцеві правоохоронні органи".

Читайте такожБойовики "ДНР" назвали свої умови для повного обміну полоненими

"...ніяких інших миротворчих організацій, поліцейських місій не передбачено Мінськими угодами, і, звичайно, нами не приймаються. Все, що обговорюється кулуарно поза рамками Мінська - нас це не стосується", - заявив Пушилин.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко звернувся до Німеччини, як головуючої в ОБСЄ країні, щодо розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і має намір підняти це питання найближчим часом на переговорах в "нормандському форматі"