Медведько "похвалився": за півроку вигнали 7 прокурорів і слідчих
13:09, 18 липня 2008Суспільство
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Каже, за безвідповідальні вчинки...
|Олександр МЕДВЕДЬКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України.
Зокрема, він висловив занепокоєння станом профілактично-виховної роботи у прокурорських колективах та збільшенням проявів безвідповідальності і нехтуванням вимогами безпеки дорожнього руху серед підлеглих.
«Упродовж півріччя стосовно працівників прокуратури порушено дев’ять кримінальних справ, з них три – за фактами хабарництва. За скоєння ганебних вчинків звільнено сім прокурорів і слідчих», - підсумував О.МЕДВЕДЬКО.
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