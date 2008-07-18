Медведько "похвалився": за півроку вигнали 7 прокурорів і слідчих

З початку року за скоєння безвідповідальних вчинків було звільнено з займаних посад сім прокурорів і слідчих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України.

Зокрема, він висловив занепокоєння станом профілактично-виховної роботи у прокурорських колективах та збільшенням проявів безвідповідальності і нехтуванням вимогами безпеки дорожнього руху серед підлеглих.

«Упродовж півріччя стосовно працівників прокуратури порушено дев’ять кримінальних справ, з них три – за фактами хабарництва. За скоєння ганебних вчинків звільнено сім прокурорів і слідчих», - підсумував О.МЕДВЕДЬКО.