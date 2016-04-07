Суд оголосив перерву у справі ГРУшників Єрофєєва і Александрова до 8 квітня
20:36, 07 квітня 2016Суспільство
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Судове засідання у справі Александрова та Єрофєєва продовжиться завтра о 9:30, планується, що суд завершить вивчати письмові докази сторони захисту та визначиться з графіком та способом допиту свідків захисту.
Судове засідання у справі Александрова і Єрофєєва продовжиться завтра о 9:30 / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні колегією суддів Голосіївського суду Києва.
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Впродовж сьогоднішнього засідання суд вивчав письмові докази сторони щахисту, серед яких були довідки та інша інформація з боку так званих “посадових осіб” “ЛНР” про те, що Александров та Єрофєєв були міліціонерами “ЛНР”, а також інформація від спільного Центру контролю і координації за режимом припинення вогню на Донбасі про те, що нібито частина постраждалих бійців ЗСУ отримали поранення від так званого “дружнього” вогню від мінометного обстрілу з боку сил АТО.
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