Суд оголосив перерву у справі ГРУшників Єрофєєва і Александрова до 8 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні колегією суддів Голосіївського суду Києва.

Читайте такожЙмовірна непричетність ГРУшників до вбивства солдата ЗСУ не вплине на їхній вирок - прокурор

Впродовж сьогоднішнього засідання суд вивчав письмові докази сторони щахисту, серед яких були довідки та інша інформація з боку так званих “посадових осіб” “ЛНР” про те, що Александров та Єрофєєв були міліціонерами “ЛНР”, а також інформація від спільного Центру контролю і координації за режимом припинення вогню на Донбасі про те, що нібито частина постраждалих бійців ЗСУ отримали поранення від так званого “дружнього” вогню від мінометного обстрілу з боку сил АТО.