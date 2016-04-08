Грицак не виключає "російського сліду" у підпалі кабінету судді, що розглядає справу ГРУшників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«В Голосіївському суді був здійснений підпал, в результаті якого згорів один кабінет. Ми можемо робити припущення, з якою метою і хто це міг зробити», - зазначив голова СБУ.

За словами Грицака, у Голосіївському райсуді Києва, окрім кримінального провадження проти двох російських ГРУшників, розглядається багато інших справ.

«Дуже зручно, замаскувавшись під цю справу, спалити кабінет, якщо знати, що саме в тому кабінеті знаходяться матеріали іншого кримінального провадження, але все спишуть на цю справу», - допустив голова СБУ.

Однак він не виключив «російського сліду».

«Тому що ми, аналізуючи все те, що ми отримуємо з відкритих, закритих джерел, спостерігаємо за тим, як дехто хоче максимально затягнути розгляд по суті справи щодо двох російських ГРУшників», - зауважив Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, 8 квітня вночі горіла будівля Голосіївського райсуду Києва. Інформація про пожежу надійшла о 2:51. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу о 3:23.

Пізніше стало відомо, що пожежа сталася в кабінеті судді Дідика, який головує в суді у справі російських спецпризначенців Александрова та Єрофєєва. Як повідомили в апараті суду, в результаті пожежі матеріали справи ГРУшників і документи не пошкоджено.

Своєю чергою головний військовий прокурор Анатолій Матіос у коментарі журналістам заявив, що пов'язує цей інцидент з тим, що суддя Дідик входить до суддівської колегії, яка веде судове слідство у справі російських диверсантів. Також Матіос повідомив, що судді Дідику надано охорону.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу кабінету судді Дідика.

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