Вночі горів кабінет судді, який розглядає справу російських ГРУшників
Сьогодні вночі виникла пожежа в кабінеті судді Миколи Дідика, який головує на суді у справі російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Повідомляється, що пожежа не пошкодила матеріалів справи та документів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник апарату Голосіївського райсуду Києва Лілія Вернигора.
Вона розповіла, що сьогодні вночі їй зателефонували і повідомили про пожежу в будівлі суду. Разом з тим вона підкреслила, що суттєвих руйнувань чи пошкоджень ця пожежа не завдала, документи в кабінеті судді не постраждали. Відбулося лише невелике задимлення приміщення, сказала Вернигора.
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У свою чергу головний військовий прокурор Анатолій Матіос у коментарі журналістам заявив, що пов'язує цей інцидент з тим, що суддя Дідик входить до суддівської колегії, яка веде судове слідство у справі російських диверсантів.
Також Матіос повідомив, що судді Дідику надано охорону.
Яку повідомляв УНІАН, сьогодні вночі горіла будівля Голосіївського районного суду Києва. Інформація про пожежу надійшла о 02.51. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу о 03.23.
Довідка УНІАН. 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців -капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.
21 березня Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофеєва і Александрова до 19 травня.