Поліція розслідує підпал кабінету судді, що розглядає справу російських ГРУшників (фото, відео)

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Києві, слідчим відділом Голосіївського управління поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 378 (умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження проводяться оперативно-розшукові (слідчі) дії із встановлення і затримання зловмисників. На місці скоєння злочину працівники поліції проводять додатковий огляд.

Правоохоронці розглядають кілька версій скоєного правопорушення, основна з яких - професійна діяльність судді. На місці події вилучено залишки пляшки з невідомою сумішшю, які направлено на експертизу.

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Як передає кореспондент УНІАН, головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив журналістам, що в кабінет Дідика, який розглядає справу російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, кинули три пляшки із запалювальною сумішшю.

Він поінформував, що камери спостереження суду зафіксували 5 невідомих, які кидали пляшки в кабінет судді, і потім зникли з місця пригоди на автомобілі. Вони кинули три пляшки, з них влучила у кабінет судді, розбивши вікно, одна.

Наразі вікно на третьому поверсі триповерхової будівлі Голосіївського райсуду затягнуто поліетиленовою плівкою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі горіла будівля Голосіївського райсуду Києва. Інформація про пожежу надійшла о 2:51. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу о 3:23.

Пізніше стало відомо, що пожежа сталася в кабінеті судді Дідика, який головує в суді у справі російських спецназівців Александрова та Єрофєєва. Як повідомили в апараті суду, в результаті пожежі матеріали справи ГРУшників і документи не пошкоджено.

У свою чергу Матіос у коментарі журналістам заявив, що пов'язує цей інцидент з тим, що суддя Дідик входить до суддівської колегії, яка веде судове слідство у справі російських диверсантів.

Також Матіос повідомив, що судді Дідику надано охорону.

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