За вихідні у Києві потонуло семеро людей

За минулі вихідні на водоймах Києва потонуло семеро людей.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Головного управління МНС України в місті Києві, з початку року на водоймах столиці потонуло 39 чоловік. Тільки у липні у Києві зафіксовано 18 випадків утоплень.

Тіло 25-річного киянина, який потонув під час купання у Гідропарку 19 липня рятувальники вилучили з Дніпра о шостій вечора. Ще одна молода людина загинула під час купання на Дніпрі в Голосіївському районі. 22-річного чоловіка, жителя Рівненської області було вилучено із води 20 липня на вул. Барембойма, 12. В Оболонському районі з затоки «Верблюжа гора» по вул. Богатирській з води вилучено тіло невідомого чоловіка 45-50 років.

Головне управління МНС України в м. Києві звертається до всіх киян та гостей столиці з проханням бути максимально обережними при відпочинку на водоймах міста.