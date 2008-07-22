У Дніпропетровську заарештували двох “чорних маклерів”

17:23, 22 липня 2008
Суспільство
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Встановлено 6 епізодів злочинної діяльності

За поданням прокуратури Дніпропетровської області Індустріальним районним судом Дніпропетровська заарештовано двох “чорних маклерів, які займалися шахрайством з житлом жителів Новомосковська.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

„Чорні маклери” на ринку нерухомості підшукували соціально незахищених осіб і пропонували їм обміняти своє житло на інше. Проте в подальшому ошукані громадяни залишалися взагалі без житла. Встановлено 6 епізодів злочинної діяльності.

“Чорним маклерам”, одному з яких 40 років, іншому – 23 роки, пред’явлено обвинувачення за ч.2 та ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

 

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