Савченко завтра продовжить сухе голодування вже без нагляду лікарів - адвокат

Про це повідомив один з її адвокатів Микола Полозов в Facebook.

«Із завтрашнього дня вона відмовляється від аналізів і обстежень російських лікарів, буде продовжувати сухе голодування без динамічного спостереження. З урахуванням стану її здоров'я, у неї є чотири, максимум п'ять днів»,- написав захисник.

Полозов повідомив, що після більш ніж п'яти годин очікування його пропустили в СІЗО.

«Як я і припускав, весь день Надію накачували внутрішньовенними вливаннями. Вона показала руки - все поколоте, живих вен немає. Лікарі шукали вени навіть на ногах»,- підкреслив адвокат.

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Він зазначив, що стан здоров'я Савченко поганий.

«Звичайно, крапельниця вплинула на результати аналізів, кров стала менш в'язкою, але це паліатив», - додав він.

За словами Полозова, дефіцит води в організмі на 9-й день сухого голодування Савченко знищує її внутрішні органи.

Також адвокат повідомив, що співробітники ФСВП сьогодні передали українським консулам результати аналізів, які брали у Савченко в понеділок і сьогодні. Їх передадуть лікарям в Україні для експертного висновку.

Полозов додав, що сестру Надії Віру Савченко сьогодні до неї не пустили.

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Довідка УНІАН. 22 березня Донецький міський суд Ростовської області Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію і з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

5 квітня набув чинності вирок стосовно Савченко, і з цього дня у будь-який момент її можуть етапувати до місця відбування покарання.

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