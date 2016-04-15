Суспільне телерадіомовлення може бути запущене восени – голова НТКУ

Про це повідомив голова НТКУ Зураб Аласанія на прес-конференції в УНІАН. "Це почнеться, я сподіваюся, приблизно у вересні, у крайньому разі – листопаді", - сказав він.

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Аласанія повідомив, що основною метою створення НОТУ є вихід із залежності від різних політичних сил і утворення в Україні самостійного і відкритого мовника.

Як зазначив присутній на прес-конференції директор "Інституту Медіа Права" Тарас Шевченко, основною причиною, через яку суспільне телерадіомовлення досі не почало свою роботу, є те, що "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" продовжує перешкоджати створенню НСТУ.

"На даний момент застопорився процес через те, що неможливо об'єднати всі компанії, які повинні об'єднатися, через проблеми з "Укртелефільмом", - сказав Шевченко.

За словами медіаексперта інтернет-ресурсу "Телекритика" і члена Спостережної ради НСТУ, яка зможе офіційно почати працювати після реєстрації НСТУ як юридичної особи, Світлани Остапи, в тому, що «Укртелефільм» досі зриває процес запуску суспільного телерадіомовлення, винні також правоохоронні органи.

"Якби правоохоронці належним чином виконували свою роботу, то "Укртелефільм" вже в лютому здався б", - сказала вона.

Також присутній на прес-конференції перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Богдан Червак повідомив, що вже у вівторок Верховна Рада може прийняти законопроект №4232 про внесення змін до закону "Про суспільне телебачення і радіомовлення", який змінює порядок приєднання "Укртелефільму" до НСТУ і сприяє максимальному прискоренню запуску суспільного мовлення в Україні.

«Виведемо «Укртелефільм» за рамки реформи, а потім приєднаємо, коли буде створено НСТУ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення України».

Згідно із законом встановлюється, що суспільне телебачення і радіомовлення утворюється у формі публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 100% акцій якого належать державі.

Наприкінці лютого 2016 року голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко повідомив, що «Укртелефільм» гальмує запуск повноцінного суспільного мовлення в Україні. «На наш погляд, менеджмент «Укртелефільму» переплутав державну власність і приватну власність», - зазначав він. Як повідомляли ЗМІ з посиланням на слова Аласінії, керівництво «Укртелефільму» відмовилося надавати доступ керівництву НТКУ до своїх документів.