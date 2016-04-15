Суспільне телерадіомовлення може бути запущене восени – голова НТКУ
Створення "Національної суспільної телерадіокомпанії України" (НСТУ) як самостійної юридичної особи на базі Національної телекомпанії України (НТКУ), Національної радіокомпанії України, ТРК "Культура", "Укртелефільму" та більш як 20 обласних телерадіокомпаній планується восени 2016 року.
Про це повідомив голова НТКУ Зураб Аласанія на прес-конференції в УНІАН. "Це почнеться, я сподіваюся, приблизно у вересні, у крайньому разі – листопаді", - сказав він.
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Аласанія повідомив, що основною метою створення НОТУ є вихід із залежності від різних політичних сил і утворення в Україні самостійного і відкритого мовника.
Як зазначив присутній на прес-конференції директор "Інституту Медіа Права" Тарас Шевченко, основною причиною, через яку суспільне телерадіомовлення досі не почало свою роботу, є те, що "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" продовжує перешкоджати створенню НСТУ.
"На даний момент застопорився процес через те, що неможливо об'єднати всі компанії, які повинні об'єднатися, через проблеми з "Укртелефільмом", - сказав Шевченко.
За словами медіаексперта інтернет-ресурсу "Телекритика" і члена Спостережної ради НСТУ, яка зможе офіційно почати працювати після реєстрації НСТУ як юридичної особи, Світлани Остапи, в тому, що «Укртелефільм» досі зриває процес запуску суспільного телерадіомовлення, винні також правоохоронні органи.
"Якби правоохоронці належним чином виконували свою роботу, то "Укртелефільм" вже в лютому здався б", - сказала вона.
Також присутній на прес-конференції перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Богдан Червак повідомив, що вже у вівторок Верховна Рада може прийняти законопроект №4232 про внесення змін до закону "Про суспільне телебачення і радіомовлення", який змінює порядок приєднання "Укртелефільму" до НСТУ і сприяє максимальному прискоренню запуску суспільного мовлення в Україні.
«Виведемо «Укртелефільм» за рамки реформи, а потім приєднаємо, коли буде створено НСТУ», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення України».
Згідно із законом встановлюється, що суспільне телебачення і радіомовлення утворюється у формі публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 100% акцій якого належать державі.
Наприкінці лютого 2016 року голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко повідомив, що «Укртелефільм» гальмує запуск повноцінного суспільного мовлення в Україні. «На наш погляд, менеджмент «Укртелефільму» переплутав державну власність і приватну власність», - зазначав він. Як повідомляли ЗМІ з посиланням на слова Аласінії, керівництво «Укртелефільму» відмовилося надавати доступ керівництву НТКУ до своїх документів.