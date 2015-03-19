Рада ухвалила закон про суспільне телерадіомовлення

За законопроект (№1357) проголосували 256 народних депутатів при 226 необхідних.

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Таким чином, на базі державних мовників Національної телерадіокомпанії, Національної радіокомпанії, Державної телерадіокомпанії "Культура", обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії "Крим" створять публічне акціонерне товариство "Національна громадська телерадіокомпанія України" (НГТУ), яке працюватиме незалежно від президента і уряду.

Громадський мовник буде здійснювати мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення і не менш ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному).

За словами голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, в процесі роботи над законопроектом розглянули 71 правку, значну частину з них врахували.

На фінансування цієї структури законопроектом передбачено 0,2% від державного бюджету, який зараз становить близько 800 млн грн. 100% акцій НГТУ буде належати державі. Редакційна рада НГТУ формується з числа її співробітників у складі 15 осіб.