У Тимошенко вирішили, що дороги відремонтувати можна значно дешевше

Кабінет Міністрів України зменшив фінансування зі спеціального фонду Державного бюджету на 2008 рік утримання доріг місцевого значення в 1,2 разу або на 185,84 млн. грн.

Відповідні зміни внесено в перелік об`єктів будівництва, реконструкції та капремонту автодоріг на 2008 р. розпорядженням уряду від 23 липня №989-р, яке розміщене на сайті Кабміну.

Згідно з розпорядженням, якщо раніше передбачалося виділити на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг місцевого значення з Держбюджету-2008 1 млрд. 030 млн. грн., то після змін – 844,2 млн. грн. Відповідно за рахунок цього зменшено кошти, які виділятимуть загалом на дороги 2008 р. (і місцеві, і державного значення) – з 1 млрд. 771,8 млн. грн. до 1 млрд. 586 млн. грн. (на 185,84 млн. грн.).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 17 квітня 2008 р. розпорядженням №674-р затвердив перелік об`єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення 2008 року та обсяг їх фінансування.