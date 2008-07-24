Китай дозволив хворим на проказу приїхати на Олімпіаду

Китайська влада напередодні Олімпіади-2008 зняла заборону на в`їзд до країни людей, хворих на проказу, повідомляє агентство "Сіньхуа".

"Обмеження було скасоване у зв`язку з резолюцією Ради з прав людини ООН від 18 червня щодо заборони дискримінації хворих на проказу", - наводить агентство слова представника Головного управління Китаю з перевірки якості, інспекцій і карантину.

Чинна з 1989 року заборона на в`їзд до Китаю ряду "небажаних" осіб була дослівно повторена в одній з перших статей "Керівництва щодо в`їзду, виїзду і перебування іноземців в Китаї під час Олімпійський ігор", опублікованого на початку червня. Серед осіб, яким заборонявся в`їзд до КНР, крім тих, хто "підозрюється в намірі вчинення акцій тероризму, насильства і підривної діяльності, контрабанді, торгівлі наркотиками, проституції", були згадані "люди з психічними розладами, проказою, венеричними захворюваннями, відкритою формою туберкульозу і іншими інфекційними захворюваннями".

Поправка до переліку осіб, яким дозволено побачити Олімпіаду, вже набула чинності і не буде скасована після Олімпіади, повідомляє агентство.

Олімпійські ігри пройдуть в Пекіні з 8 по 24 серпня. Очікується, що Пекін в олімпійський місяць відвідають від 400 до 450 тисяч іноземних туристів.