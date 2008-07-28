Через скидання води на Дністровській ГАЕС евакуювали майже 4 тис. людей

У трьох районах Вінницької області через скидання води на Дністровській ГАЕС підтоплено 670 будинків, евакуйовано майже 4 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора вдень на Дністровській ГЕС у зв`язку із формуванням паводку в басейні ріки Дністер та з метою забезпечення проектних режимів роботи гідроспоруд було розпочато форсоване скидання води (3 тис. 500 м куб./с), внаслідок чого у 25 населених пунктах Могилів-Подільського, Ямпільського та Мурованокуриловецького районів сталося підтоплення 670 житлових будинків, з яких евакуйовано 3 тис. 875 осіб, також в зону підтоплення потрапило 1 тис. 407 присадибних ділянок та 472,1 га сільськогосподарських угідь. Жертв та постраждалих немає.

До виконання невідкладних аварійно-рятувальних робіт залучено 541 осіб, 166 од. техніки.

Комісія з ліквідації наслідків паводку вживає всі необхідні заходи для нормалізації ситуації.

Загальну координацію дій здійснює міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.