СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом понад 100 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, організатори обслуговували майже 500 підприємств.

Ділки надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивному формуванню ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції.

Під час декількох обшуків в офісах центру та в місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад 100 печаток фіктивних фірм, комп’ютери зі встановленими системами "клієнт-банк", "чорну бухгалтерію", яка доводить здійснення фінансових оборудок. У зловмисників також виявлено реєстри видачі готівки та формування штучних податкових платежів клієнтам.

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За рішенням суду накладено арешт на 4,5 млн грн на рахунках фіктивних фірм, перевірка кількох десятків рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, триває.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ встановили організаторів центру, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до відповідальності.