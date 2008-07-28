9 в'язнів Микитівської колонії імітували спробу групового самогубства

У Горлівці Донецької області 9 в`язнів Микитівської колонії загального режиму імітували спробу групового самогубства.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Донецького облуправління Держдепартаменту з питань виконання покарань України Анатолій БОНДАРЕНКО, подія сталася "на ділянці посиленого контролю колонії, куди потрапляють в`язні, які регулярно порушують режим". "Зараз таких в’язнів на цій ділянці всього одинадцятеро. Дев`ятеро з них себе вмисне подряпали", - сказав А.БОНДАРЕНКО.

Він наголосив, що поранення, яких завдали собі засуджені, не "містять серйозної шкоди їхньому здоров`ю, їм надали медичну допомогу".

А.БОНДАРЕНКО додав, що "Микитівська колонія – це колонія мінімального рівня контролю, у ній відбувають покарання особи, які вчинили незначні злочини, вперше засуджені".

Начальник прес-служби також не заперечував, що в`язні вдалися до таких дій тому, що в них "є претензії до умов утримання". Він також підтвердив, що в колонію виїхали представники облуправління Держдепартаменту з питань виконання покарань для розслідування події.

Крім того, начальник управління соціальної та виховної роботи облуправління Держдепартаменту з питань виконання покарань Михайло МАТАНГІН уточнив, що "ніхто з в`язнів госпіталізації не потребує".

"Замазали їм подряпини зеленкою і все. Всі вони перебувають на території колонії та госпіталізації не потребують", - запевнив М.МАТАНГІН.