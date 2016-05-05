В Україні відбудеться кампанія "18 травня ми всі – кримські татари"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

"Депортація 18 травня 1944 року - це сторінка в нашій історії, яку завжди ми будемо пам'ятати. Це той злочин, який буде на генетичному рівні змушувати нас рефлексувати", - сказала вона.

Джапарова зауважила, що кампанія відбудеться під гаслом: "Я пережив геноцид" і спрямована на інформування про "злочин, який відбувся в історії".

"Але я не можу не проводити паралелей із сьогоднішнім днем. Адже те, що сьогодні відбувається стосовно кримських татар, - це так само злочин", - сказала вона і додала, що окупаційна влада Криму обрала для себе шлях "вичавлювання" кримських татар.

Читайте такожКримські татари планують 18 травня масштабний мітинг на адмінкордоні з Кримом

Кампанія, повідомила Джапарова, складатиметься з кількох частин. Перша з них – «бордова» під назвою "Я пережив геноцид". В рамках цієї частини по всій Україні буде встановлено близько 300 білбордів і сітілайтів із зображенням 10 світлин свідків подій 1944 року.

«Це бабусі та дідусі, які живуть в Криму. Це 5 жіночих і 5 чоловічих обличь, різних за своєю зовнішністю. Вони представляють різні регіони Криму: від південного узбережжя до степової частини Криму», - сказала вона.

Джапарова додала, що ця частина кампанії проводиться з метою показати суспільству, як виглядають люди, які пережили депортацію.

Крім того, підготовано 5 відеороликів, які 18 травня кілька разів на день планується транслювати на телеканалах. Як зазначила перший заступник міністра, мета кампанії - «консолідувати українців, показати, хто такі кримські татари, що вони пережили».

Читайте такожДжемілєв назвав усіх кримських татар, що незаконно утримуються окупантами в кримських "катівнях"

«Відновити рефлексію між українським народом, який пережив геноцид, такий самий злочин – Голодомор 1932-1933 років – і депортацією 1944 року», - зазначила Джапарова.

Своєю чергою член Меджлісу кримськотатарського народу, головний редактор інтернет-видання QHA Гаяна Юксель наголосила, що нині та біда, яка «прийшла в будинки кримських татар в 1944 році, повторюється і зараз».

«Паралель депортація-1944 – окупація-2014 – це не просто штучно створене порівняння чи вигадка. Це та реальність, в якій знаходяться наші люди, наш народ», - сказала вона і додала, що тиск на кримських татар продовжується.

Юксель зазначила, що Меджліс спільно з українським урядом готує комплекс заходів до Дня пам’яті жертв депортації. Частиною цих заходів є кампанія "18 травня ми всі – кримські татари". На материковій частині України, повідомила вона, відбудеться ряд заходів, присвячених трагічній даті. Заходи планують у Києві, Львові, Мелітополі, Харкові, у Генічеському районі Херсонської області.

Також пам’ять жертв депортації вшанують у кримськотатарській діаспорі, зокрема, у Туреччині (Анкара, Стамбул), Німеччині, Канаді та США.

Читайте такожЧубаров запровадив "надзвичайний режим" роботи Меджлісу, його центральний офіс буде в Києві

Разом з тим Юксель наголосила, що важливою складовою цієї роботи залишається звернення до співвітчизників, які лишилися у тимчасово окупованому Криму.

За її словами, на півострові не повинні забути події травня 1944 року, і Меджліс звернеться до кримських татар із закликом вшанувати жертв депортації.

Водночас Джапарова наголосила, що «кримським татарам забороняють пам’ятати цей день».

«Забороняють збиратися на мітинги, як ми це робили традиційно 23 роки. І це були абсолютно мирні мітинги, незважаючи на те, що десятки тисяч людей виходили на центральну площу Сімферополя і згадували», - сказала вона і додала, що окупаційна тка звана «влада» Криму вважає, що необхідно «оголошувати позитивніші свята» замість того, аби згадувати про депортацію.

Також Юксель повідомила, що 18 травня о 19.00 у Києві на Майдані Незалежності відбудеться жалобний мітинг та акція «Запали вогник у своєму серці».

«Плюс офіційні заходи, реквієм, куди буде запрошений український політикум, представники кримськотатарського народу», - додала вона.

Крім того, Юксель закликала о 12:00 18 травня оголосити хвилину мовчання в пам’ять про жертв депортації.

Читайте такожДжамала: У пісні "1944" немає політики, але текст можу й змінити