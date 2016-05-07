Львів святкує 760-річчя міста (фото, відео)

У Львові тривають святкові заходи з нагоди 760-річчя з дня заснування міста, які почалися 6 травня і триватимуть до 9 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, щоб побувати на святкуванні Дня міста, до Львова прибула велика кількість туристів з різних регіонів України та з-за кордону.

В програмі святкування 6-9 травня, зокрема, святкові концерти і виступи музичних колективів на вулицях міста, встановлення рекорду України зі зведення найбільшого будинку з пряників, спортивні змагання та святкові ярмарки.

В урочистостях з нагоди 760-річчя міста взяв участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні з нагоди Дня міста у приміщенні Львівської міської ради відбулися урочисті збори за участю представників влади, дипломатичного корпусу, духовенства, громадських та культурних діячів.

На урочисті збори прибув Гройсман, який з робочою поїздкою сьогодні перебуває на Львівщині.

Звертаючись з вітальним словом з нагоди 760-річчя міста, глава уряду наголосив, що основна політика держави повинна бути спрямовані на людину і на громаду, і побажав, щоб у кожну львівську родину прийшов мир і спокій.

“Нам вдалося повернути політику до громад. Бюджет розвитку Львова становить 1,5 млрд грн. А це якісна інфраструктура, освіта - те, що може змінити життя людей”, - зазначив Гройсман.

На урочистих зборах міський голова Львова Андрій Садовий вручив подяки, дипломи, ювілейні монети імені Короля Данила Галицького, відзнаки “Золотий герб міста Львова”, “Почесний знак Святого Юрія” кращим львів'янам за внесок у розвиток міста.

Львів'янином року став український футболіст, тренер, рекордсмен української вищої ліги за кількістю ігор у ранзі головного тренера Мирон Маркевич.

Планується, що після завершення урочистих заходів у міській Ратуші Гройсман та Садовий прогуляються центром міста та відвідають святкові заходи, які проходять у Львові.

Після цього прем'єр-міністр відбуде у пункт пропуску “Краковець” на українсько-польському кордоні, де проведе нараду з митниками.