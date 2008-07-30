На Кавказі загинули 5 донецьких спортсменів

У горах Кавказу загинули 5 донецьких спортсменів – троє гірських туристів і двоє альпіністів-скелелазів.

Як повідомили в екіпірувальному центрі "Вертикаль", "28 липня близько 19.00 надійшла інформація, що загинули двоє альпіністів Донецької федерації альпіністів і скелелазів». Альпіністи були на спортивних зборах, які проводить федерація щорічно в липні. Спортсмени виконували маршрут певного ступеня складності та в призначений час не вийшли на зв`язок. Потім їх знайшли мертвими - «хлопці зірвалися з гори». «У нас відбувалися офіційні збори, офіційні спортивні змагання, які проводить федерація», - сказали у «Вертикалі», додавши, що зазвичай у таких заходах беруть участь понад 100 спортсменів.

Також в екіпірувальному центрі пояснили, що 25 липня на Кавказі в Приельбруссі загинули гірські туристи. «Гірський туризм і альпінізм - це різні види спорту. Та й туристи загинули в іншому районі Кавказу - в Приельбруссі, а наші альпіністи - на зборах, що відбувалися на Кавказі в районі Домбаю», - уточнили в «Вертикалі».