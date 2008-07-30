Будинки в центрі Тирасполя підтоплені Дністром

У центральній частині столиці Придністров`я Тирасполі почалося підтоплення будинків, що знаходяться в безпосередній близькості від Дністра. Пожежні машини відкачують воду з центральної площі міста, повідомляють "Подробиці".

Як повідомив начальник аварійно-рятувальної служби, заступник глави МВС Придністров`я Олександр НОСОВ, на 18:00 за місцевим часом до критичної позначки, при якій захисні споруди можуть ще стримувати воду, що прибуває, залишався один метр.

Як повідомили в республіканському штабі Цивільного захисту, критичної позначки розливу річки варто чекати до трьох годин ночі.

У Бендерах через розмиття захисної греблі загроза затоплення нависла над міськими очисними спорудами.

Підняття річки до загрозливого рівня зафіксоване по всьому Придністров`ю за винятком Каменського району, де відучора вода йде на спад.

За даними республіканського штабу Цивільного захисту протягом всього дня Дубосарська ГЕС, залежно від наповнення водосховища, вимушена була то збільшувати з 2800 кубометрів на секунду до 2850, то навпаки скорочувати до 2750 кубометрів скидання води.

Вода з Новодністровського гідровузла, що збільшив напередодні скидання з 3350 до 3800 кубометрів в секунду, прибуває із швидкістю 5 сантиметрів на годину.

За оцінками фахівців Цивільного захисту, збільшення скидання води з дамби Дубосарської ГЕС згубно позначиться на населених пунктах, розташованих нижче за течією Дністра, у тому числі і на двох найбільших містах Придністров`я - Тирасполі та Бендерах.