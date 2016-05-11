У Запорізькій області на території військової частини стався вибух, поранено офіцера
В Енергодарі Запорізької області на території військової частини стався вибух, офіцера військової частини, який постраждав унаслідок вибуху, госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ Нацполіціїї в Запорізькій області, інцидент стався ввечері 10 травня.
"В результаті вибуху невстановленого на даний момент вибухонебезпечного предмета численні осколкові поранення дістав 29-річний офіцер військової частини, який на сьогодні госпіталізований", - повідомили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
Як повідомив УНІАН голова Запорізької незалежної профспілки лікарів швидкої допомоги Анатолій Сидоренко, постраждалий госпіталізований "з численними осколковими пораненнями грудної клітки, правої гомілки, правого стегна, а також правої руки".
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У військовій прокуратурі Запорізького гарнізону Південного регіону України підтвердили інформацію про поранення офіцера військової частини.
"Факт мав місце. Зараз за даним фактом командуванням військової частини проводиться службова перевірка", - повідомили в прокуратурі.