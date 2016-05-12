Тернопільська облрада просить президента та Кабмін повернути Почаївській лаврі статус державного заповідника

У тексті звернення йдеться про те, що розпорядженням уряду Віктора Януковича від 17 липня 2003 року, всупереч волі тернополян, споруди Почаївської Свято-Успенської лаври були виключені зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та передані в безкоштовне користування на 49 років чоловічому монастирю, що належить Московському патріархату.

«Таким чином був зроблений перший крок до передачі Почаївської лаври у власність УПЦ (МП)», – наголошується в документі. Крім того, це сприяло поширенню проросійських настроїв серед духовенства та вірян та перетворенню лаври на осередок міжконфесійної та міжнаціональної ворожнечі, зазначають ініціатори звернення.

Депутати Тернопільської облради вимагають скасувати розпорядження Кабінету Міністрів 2003 року та остаточно передати споруди лаври в державну власність і дати можливість представникам інших церков відправляти тут служби. «Ми хочемо повернути у власність держави цю святиню, а потім через відкритий конкурс на право користування окремими культурними спорудами дати можливість іншим церквам, зокрема й греко-католицькій, проводити тут молебні та служби», – заявив Андрій Цибульський, депутат Тернопільської обласної ради від партії УКРОП.