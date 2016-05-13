Парубій натякнув, що для позбавлення Кіровограда та Дніпропетровська "назв катів" потрібні зміни до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв’ю каналу "Рада", відповідаючи на питання щодо перейменування населених пунктів в Україні в рамках декомунізації.

"Фактично, ми на дві третини вже виконали ті завдання, які ставили перед собою. А може, навіть трішки більше", - сказав Парубій.

Водночас, зауважив він, лишилися ще "проблемні" питання, зокрема, щодо перейменування Кіровограда і Дніпропетровська.

"Юристи дають аргументи, що тут має бути особлива процедура, оскільки в Конституції України є вичерпний перелік областей, які є в Україні. І вони переконані, що мають бути зміни до Конституції для того, щоб ми зробили це перейменування", - сказав голова ВР.

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Парубій повідомив, що для вирішення цього питання збиратиме робочу групу за участі юристів.

"Але можу сказати чесно і відповідально: ніщо не може стати на заваді, щоб чимшвидше українські міста носили українські назви, а не назви катів, які знищували наших батьків... Не може існувати на карті України ніякого Кіровограда, ніякого Дніпропетровська", - наголосив Парубій.

Нагадаємо, що зараз у парламенті зареєстровано проект постанови №3864 про перейменування Дніпропетровська на Дніпро, а також проект постанови №4077 про перейменування Кіровограда на Інгульськ. Водночас профільний комітет ВР рекомендував парламенту перейменувати Кіровоград на Кропивницький.

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