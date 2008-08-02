Поїзд Москва-Феодосія збив чоловіка
14:31, 02 серпня 2008Суспільство
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Трагедія на станції Харків-Сортувальний
Сьогодні у Харкові потяг сполученням “Москва – Феодосія” збив чоловіка віком близько 30 років.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, подія сталася близько 4-ї години ранку на станції «Харків-Сортувальний».
Від отриманих травм чоловік помер. Його особа встановлюється.
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