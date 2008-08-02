ТОП-5 українських компаній за рівнем чистого доходу

19:18, 02 серпня 2008
Суспільство
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Дані щорічного рейтингу «Гвардія 500»

За даними щорічного рейтингу «Гвардія 500» (проект ВД «Галицькі контракти») перша п`ятірка лідерів українського бізнесу виглядає таким чином: 

1) Укргаз-енерго

Профіль діяльності: постачання газу з-за кордону

Чистий дохід: 35,77 млрд грн

Чистий прибуток: 940 млн. грн

Net margin*: 2,6%

Власники: Газпром (РФ), Дмитро Фірташ, Іван Фурсін

 2) Метінвест Холдинг

Профіль діяльності: контроль і оптимізація діяльності металургійних і гірничорудних компаній групи SCM

Чистий дохід: 20,37 млрд грн

Чистий прибуток: 289,9 млн. грн

Net margin: 1,4%

Власники: Рінат Ахметов, Лілія Ахметова

3) Арселор Міттал Кривий Ріг (Екс-Криворіжсталь)

Профіль діяльності: виробництво металопродукції

Чистий дохід: 18,81 млрд грн

Чистий прибуток: 3,79 млрд грн

Net margin: 20,1%

Власник: Mittal Steel

 4) Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча

Профіль діяльності: виробництво металопродукції

Чистий дохід: 17,89 млрд грн

Чистий прибуток: 1,41 млрд гр

Net margin: 7,8%

Власники: Володимир Бойко, трудовий колектив заводу

5) НАК «Нафтогаз України»

Профіль діяльності:видобуток і торгівля нафтою і газом

 Чистий дохід: 17,29 млрд грн

Чистий прибуток: 3,12 млрд грн

Net margin: 18%

Власник: держава

Контракты

 

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