ТОП-5 українських компаній за рівнем чистого доходу
Дані щорічного рейтингу «Гвардія 500»
За даними щорічного рейтингу «Гвардія 500» (проект ВД «Галицькі контракти») перша п`ятірка лідерів українського бізнесу виглядає таким чином:
1) Укргаз-енерго Профіль діяльності: постачання газу з-за кордону
Чистий дохід: 35,77 млрд грн
Чистий прибуток: 940 млн. грн
Net margin*: 2,6%
Власники: Газпром (РФ), Дмитро Фірташ, Іван Фурсін
2) Метінвест Холдинг Профіль діяльності: контроль і оптимізація діяльності металургійних і гірничорудних компаній групи SCM
Чистий дохід: 20,37 млрд грн
Чистий прибуток: 289,9 млн. грн
Net margin: 1,4%
Власники: Рінат Ахметов, Лілія Ахметова
3) Арселор Міттал Кривий Ріг (Екс-Криворіжсталь) Профіль діяльності: виробництво металопродукції
Чистий дохід: 18,81 млрд грн
Чистий прибуток: 3,79 млрд грн
Net margin: 20,1%
Власник: Mittal Steel
4) Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча Профіль діяльності: виробництво металопродукції
Чистий дохід: 17,89 млрд грн
Чистий прибуток: 1,41 млрд гр
Net margin: 7,8%
Власники: Володимир Бойко, трудовий колектив заводу
5) НАК «Нафтогаз України» Профіль діяльності:видобуток і торгівля нафтою і газом
Чистий дохід: 17,29 млрд грн
Чистий прибуток: 3,12 млрд грн
Net margin: 18%
Власник: держава