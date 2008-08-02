ТОП-5 українських компаній за рівнем чистого доходу

Дані щорічного рейтингу «Гвардія 500»

За даними щорічного рейтингу «Гвардія 500» (проект ВД «Галицькі контракти») перша п`ятірка лідерів українського бізнесу виглядає таким чином: 1) Укргаз-енерго Профіль діяльності: постачання газу з-за кордону Чистий дохід: 35,77 млрд грн Чистий прибуток: 940 млн. грн Net margin*: 2,6% Власники: Газпром (РФ), Дмитро Фірташ, Іван Фурсін 2) Метінвест Холдинг Профіль діяльності: контроль і оптимізація діяльності металургійних і гірничорудних компаній групи SCM Чистий дохід: 20,37 млрд грн Чистий прибуток: 289,9 млн. грн Net margin: 1,4% Власники: Рінат Ахметов, Лілія Ахметова 3) Арселор Міттал Кривий Ріг (Екс-Криворіжсталь) Профіль діяльності: виробництво металопродукції Чистий дохід: 18,81 млрд грн Чистий прибуток: 3,79 млрд грн Net margin: 20,1% Власник: Mittal Steel 4) Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча Профіль діяльності: виробництво металопродукції Чистий дохід: 17,89 млрд грн Чистий прибуток: 1,41 млрд гр Net margin: 7,8% Власники: Володимир Бойко, трудовий колектив заводу 5) НАК «Нафтогаз України» Профіль діяльності:видобуток і торгівля нафтою і газом Чистий дохід: 17,29 млрд грн Чистий прибуток: 3,12 млрд грн Net margin: 18% Власник: держава Контракты

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