Солдатів із затоплених районів відпустять додому на 20 днів

Кабінет міністрів готовий надати всім категоріям військовослужбовців із постраждалих від стихії регіонів додаткові відпустки терміном на 20 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну сказала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Мова йде про те, щоб всі військовослужбовці всіх категорій отримали на 20 днів відпустку для того, щоб долучитись до відновлювальних робіт, де постраждали їх родини», - сказала вона.

Прем’єр підкреслила, що безпосередньо самі військові матимуть змогу допомогти своїм сім’ям.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що на засіданні планується додатково виділити кошти з резервного фонду Кабміну для Міністерства оборони та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За її словами, Міноборони активно буде залучатися до подолання наслідків повені.