Двоє чоловіків загинули від отруєння сірководнем у колодязі
05:50, 03 серпня 2008Суспільство
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Місце трагедії - Київська область
У Київській області двоє чоловіків загинули внаслідок отруєння сірководнем, копаючи колодязь.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у селі Горобіївка Сквирського району бійці дислокованого в столиці воєнізованого аварійно-рятувального загону МНС за допомогою спецобладнання вилучили з криниці глибиною 27 метрів та передали медикам тіла двох чоловіків, які загинули, отруївшись сірководнем.
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