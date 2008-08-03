Двоє чоловіків загинули від отруєння сірководнем у колодязі

У Київській області двоє чоловіків загинули внаслідок отруєння сірководнем, копаючи колодязь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у селі Горобіївка Сквирського району бійці дислокованого в столиці воєнізованого аварійно-рятувального загону МНС за допомогою спецобладнання вилучили з криниці глибиною 27 метрів та передали медикам тіла двох чоловіків, які загинули, отруївшись сірководнем.