Вінському бракує грошей - він готовий смикати з Євро-2012

Міністерство транспорту та зв`язку України оцінює збитки своєї галузі від повені в 1,650 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ на позачерговому засіданні уряду.

«На даний момент ми оцінюємо збитки приблизно в 1,650 млрд. грн., але ця цифра постійно збільшується по мірі того, як спадає вода й проходять обстеження пошкоджених об`єктів», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ .

Зокрема, за його словами, збитки, завдані автодорожньому господарству, становлять 1,19 млрд. грн. У зв`язку з цим Й.ВІНСЬКИЙ запропонував уряду у вересні при розгляді змін до бюджету на 2008 рік зробити спробу переконати депутатів у необхідності надання підприємству «Укравтодор» державних гарантій на суму 24,3 млрд. грн. для залучення кредитів.

«Якщо це рішення не буде ухвалено, то тоді доведеться знімати кошти з іншої статті, у тому числі й з Євро-2012, що матиме в майбутньому певні наслідки», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Верховна Рада при ухваленні змін до бюджету на 2008 рік виключила пропозицію уряду про надання державних гарантій «Укравтодору» в розмірі 24,3 млрд. грн. для залучення кредитів на відновлення інфраструктури.