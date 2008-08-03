Мінпраці пропонує брати безробітних на ліквідацію наслідків повені
"Ми шукаємо ресурси, і такий ресурс є..."
Міністерство праці та соціальної політики пропонує залучати безробітних до оплачуваних робіт із ліквідації наслідків повені.
Як передає кореспондент УНІАН, з такою ініціативою виступив перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО вчора на позачерговому засіданні уряду.
«Ми шукаємо додаткові ресурси на подолання наслідків, і в нас такий ресурс - Фонд загального обов`язкового державного страхування за рахунок своїх коштів може залучати безробітних громадян до оплачуваних робіт із ліквідації наслідків повені», - сказав П.РОЗЕНКО.
За його словами, Мінпраці вже розробило порядок здійснення таких робіт і узгодило його з Міністерством економіки, Мінфіном і Мін’юстом.
Заступник міністра запропонував урядові затвердити відповідне рішення.