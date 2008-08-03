Рятувальний загін з Польщі прибув допомагати Прикарпаттю

До Івано-Франківської області сьогодні вночі для здійснення відновлювальних робіт прибув зведений рятувальний загін з Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Івано-Франківську повідомив міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

Він подякував польській стороні за надану допомогу в подоланні наслідків повені.

Польський рятувальний загін налічує 78 осіб, має 19 одиниць техніки і 25 мотопомп для відкачування води. Місце дислокації загону - смт.Заболотів Снятинського району. Загін надаватиме допомогу потерпілим в радіусі 50 кілометрів від місця дислокації: Снятинський, Коломийський райони.

В.ШАНДРА також повідомив, що станом на сьогоднішній ранок з 14 тисяч криниць уже відкачано воду. Зараз там здійснюється дезактивація. За його словами, воду з криниць відкачано у місцевостях, де вже зійшла вода.