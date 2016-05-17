Розенко розповів скільки людей на окупованій частині Донбасу отримують соцвиплати від України

Про це віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив на зустрічі з головою Представництва Євросоюзу в Україні Яном Томбінським, повідомляє прес-служба Розенка.

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Під час зустрічі обговорювалися питання, пов’язані із соціальним захистом внутрішньо переміщених осіб, зокрема верифікація соціальних виплат переселенцям.

«Декілька місяців тому ми спільно зі Службою безпеки України та Державною прикордонною службою розпочали роботу щодо перевірки надання соціальних виплат тим людям, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, але насправді проживають на території, непідконтрольній українській владі», - нагадав Розенко, уточнивши, що відповідно до чинного законодавства України, соціальні виплати, в тому числі й пенсії, виплачуються лише тим громадянам, які переїхали на постійне проживання на підконтрольну українській владі територію.

«За результатами цієї перевірки, СБУ передала на розгляд місцевих органів влади списки на приблизно 450 тис. осіб, щодо яких була підозра, що вони не проживають на підконтрольній Україні території. Станом на сьогодні із цих 450 тис. підтвердили своє проживання на підконтрольній українській владі території близько 80 тис. громадян. Всі виплати їм відновлені в повному обсязі», - зауважив віце-прем’єр.

Говорячи про українських громадян, які залишилися проживати на окупованих територіях, Розенко підкреслив, що всі належні їм пенсійні кошти депонуються і будуть виплачені в повному обсязі щойно вони або переїдуть на підконтрольну Україні територію, або після виконання у повному обсязі Мінських угод, відновлення територіальної цілісності України та роботи державних органів на тимчасово окупованих територіях.

Сторони також обговорили питання інтеграції внутрішньо переміщених осіб та надання гуманітарної допомоги тим людям, які з об’єктивних причин не можуть виїхати з окупованих територій.

Віце-прем’єр-міністр подякував голові Представництва ЄС в Україні за допомогу, яку надав і продовжує надавати Євросоюз.