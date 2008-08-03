29-річна жінка загинула в аварії автобуса Кишинів - Москва

Одна людина загинула і двоє травмовано в результаті з’їзду у кювет рейсового автобуса на Чернігівщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Чернігівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 3-го серпня близько 6-ї години ранку. Автобус "SETRA" сполученням Москва – Кишинів на 145-му км траси Нові Яриловичі - Чернігів – Київ поблизу села Киїнка Чернігівського району з`їхав у кювет і перекинувся.

За попередньою версією, водій заснув за кермом, через що автобус з`їхав у кювет, збив придорожнє дерево і перекинувся на правий бік.

29-річна жінка, громадянка Молдови, загинула на місці пригоди, троє - потрапили у лікарню. Двоє з них, 62-річний чоловік та 36-річна жінка, також громадяни Молдови, госпіталізовані до 2-ї Чернігівської міської лікарні. Їхній стан медики оцінюють, як тяжкий.

В автобусі перебувало 53 пасажири та два водія, серед них четверо громадян України, один - Росії, решта - громадяни Молдови.

Для того, щоб поставити на колеса 10-тонний автобус, довелося залучати два відділення рятувальників МНС.

Це вже друга за останні два місяці аварія, що сталася на Чернігівщині з рейсовим автобусом з Молдови. 12-го червня на 79-му кілометрі автотраси Кіпті-Глухів-Бачівськ поблизу села Червоне Озеро Борзнянського району рейсовий автобус сполученням Кишинів - Москва з`їхав у кювет і перекинувся. Четверо людей загинуло на місці пригоди, дев`ятнадцять було травмовано.