У США за контрабанду наркотиків взяли главу мексиканської поліції
23:26, 03 серпня 2008Суспільство
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Нижня Каліфорнія - саме на кордоні
У США затримано главу мексиканської поліції Карлоса Альберто Седано Філіппіні, який підозрюється в контрабанді наркотиків на суму 500 тис. доларів. 34-річний Філиппіні, його дружина та ще двоє осіб були затримані в Лос-Анджелесі вчора в результаті операції по боротьбі з наркотиками.
Заарештований був головою поліції в мексиканському штаті Нижня Каліфорнія, звідки наркотики надходили до США, передає Бі-бі-сі.
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