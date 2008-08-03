У США за контрабанду наркотиків взяли главу мексиканської поліції

У США затримано главу мексиканської поліції Карлоса Альберто Седано Філіппіні, який підозрюється в контрабанді наркотиків на суму 500 тис. доларів. 34-річний Філиппіні, його дружина та ще двоє осіб були затримані в Лос-Анджелесі вчора в результаті операції по боротьбі з наркотиками.

Заарештований був головою поліції в мексиканському штаті Нижня Каліфорнія, звідки наркотики надходили до США, передає Бі-бі-сі.