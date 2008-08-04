На Львівщині знижується рівень води
01:15, 04 серпня 2008Суспільство
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Рятувальники МНС відпомповують воду, завозять харчі
На Львівщині до власних осель вже повернулися 297 осіб, які тимчасово були відселені через повінь.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередньою оцінкою, збитки від стихійного лиха на території Львівщини оцінюються у понад 340 млн. грн. У кожному місті та у багатьох селах створені пункти збору та видачі благодійної допомоги.
Рятувальники МНС відкачують воду з будинків, дворів, присадибних ділянок і криниць, завозять людям воду та харчі.
Укріплена дамба в селі Тиршаків Городоцького району.
На річках області спостерігається подальший спад рівнів води. Ведеться постійне спостереження за гідрологічною обстановкою.
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