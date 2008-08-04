У Херсонській області згоріло 35 га степу
13:38, 04 серпня 2008Суспільство
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І 4,8 га лісопаркових насаджень
В Херсонській області учора згоріло понад 40 га степу та лісопаркових насаджень.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 3 серпня в селищі Антонівка Дніпровського району Херсона о 13.15 виникло займання у лісопарковій зоні. Вогнем було пошкоджено 4,8 га лісопаркових насаджень. Пожежу ліквідовано силами лісгоспу та Головного управління МНС.
Того ж дня, в Голопристанському районі виникло займання сухої трави та чагарнику. Загалом вигоріло 35 га степу.
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