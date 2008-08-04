В Україну знову йдуть дощі

Завтра, 5 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, вночі у західних, вранці та вдень у північних, центральних областях, на Прикарпатті і Закарпатті пройде короткочасний дощ, гроза, у Карпатах – місцями сильні дощі, в окремих пунктах град і шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на решті території країни буде без опадів. Вітер переважатиме західний і південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі очікується 14-19°, на узбережжі морів – до 23°; удень 22-27°, на півдні та сході 29-34°.

6-7 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, 6 серпня у східних, північних і місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, окремі грози; на решті території буде переважно без опадів. 7 серпня у східній половині країни місцями – невеликий дощ, на решті території – без опадів. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с (7 серпня в західних областях південно-східний, 3-8 м/с). Температура вночі 9-14°, на півдні 13-18°, на узбережжі морів – до 21°; удень 19-24°, на Закарпатті, в південних, Луганській, Донецькій, Запорізькій області 23-28°, у Криму до 30° (у Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°).

8-9 серпня буде без опадів, лише 9 серпня в західних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура вночі буде 8-14°, на півдні, а 9 серпня в Україні, крім сходу, 11-17°; вдень 8 серпня 21-27°, 9 серпня 24-30°.

У Києві та області 5 серпня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, уранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 24-26°.

6-7 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. 6 серпня невеликі короткочасні дощі, 7 серпня – без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

8- 9 серпня в столиці й області буде без опадів. Температура 8 серпня вночі 8-13°, вдень 22-27°; 9 серпня вночі 11-16°, вдень 25-30°.