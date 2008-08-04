Єхануров: якщо українську зброю хтось купує, значить вона має попит

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що звинувачення на адресу України у незаконному постачанні зброї до Грузії є безпідставними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив під час робочої поїздки до Чернівецької області, у якій він супроводжує Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Зокрема, міністр наголосив, що в Україні функціонує відповідна державна структура «Укрспецекспорт», яка уповноважена продавати зброю за кордон, відповідно до вимог внутрішнього і міжнародного законодавства.

«Якщо українську зброю хтось купує, то це означає, що вона користується попитом у світі. Ми маємо багато надлишкової зброї і намагаємося її продавати, але лише в ті країни, щодо яких немає міжнародного ембарго на торгівлю зброєю», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також повідомив, що стосовно Грузії не запроваджено жодних міжнародних санкцій щодо операцій на продаж-купівлі зброї.

Разом з цим Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що дані звинувачення є безпідставними.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня різко загострилась ситуація у зоні грузино-осетинського конфлікту. У ніч на суботу в перестрілці в зоні конфлікту з осетинського боку загинули 6 і поранені 15 осіб, з грузинського боку поранень різного ступеня тяжкості зазнали 9 громадян. Миротворчі сили заявили, що перестрілку спровокувала грузинська сторона. Натомість Тбілісі стверджує, що першою стрілянину почала піденноосетинська сторона, на що він був змушений відкрити вогонь у відповідь.

2 серпня президент Південної Осетії Едуарда КОКОЙТИ звинуватив Україну та США у постачанні зброї до Грузії. За його словами, саме Київ і Вашингтон доправили Тбілісі снайперські гвинтівки, що їх напередодні використали під час перестрілки.