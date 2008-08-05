Як врятувати легендарний 700-річний дуб

23:10, 05 серпня 2008
Суспільство
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Влада Запоріжжя шукає фахівців

Міський голова Запоріжжя Євген КАРТАШОВ звернувся до Міністерства охорони навколишнього середовища України і Міністерства культури України з проханням направити до Запоріжжя фахівців, які можуть продовжити життя знаменитого запорізького 700-річного дуба.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, міська влада дуже занепокоєна висновками вчених кафедри садово-паркового господарства і генетики рослин Запорізького національного університету, які обстежили нинішній стан дуба і дійшли висновку, що «поверхня стовбура і скелетних гілок дуба покрита ходами стовбурних шкідників, спостерігаються численні тріщини, що призводить до підвищеної ламкості».

«За підписом мера Євгена КАРТАШОВА листи направлено усюди, де є дендрологи: до Запорізького національного і Київського сільськогосподарського університетів, до ботанічного саду і лісового господарства. Міська влада просить обстежити дуб і порадити, що робити, щоб зберегти легендарне дерево», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 1990 році, щоб врятувати дерево, що стало символом Запорізького краю, до Запоріжжя запросили науковців з Києва. Головною проблемою тоді були високі грунтові води, що губили велетня. Фахівці зазначали, що «окремі великі гілки дуба і частково стовбур уражені центральною бурою деструктивною гнилизною, викликаною сірчано-жовтим трутовиком і печіночницею звичайною». Для боротьби зі стовбурними шкідниками вчені порекомендували продезинфікувати 5-процентним розчином мідного купоросу зрізи скелетних гілок, що усохнули, покрити їх садовим варом, а щілини і дупла зацементувати. Всі рекомендації було виконано, але через 18 років екологи, які стежать за станом дерева, знову помітили ознаки загибелі дерева, що наближається.

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