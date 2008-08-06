В Україні врожай зернових б'є рекорд за роки незалежності

В Україні зібрано 33,5 млн. тонн зерна із 75% засіяних площ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«З часу здобуття незалежності у нас ще не було такого врожаю зернових, а, по-друге, ми не мали такої врожайності. Сьогодні, коли ми відпрацювали 75% засіяних площ, то ми одержали врожай в 33,5 млн. тонн. Але найголовніше - врожайність пшениці абсолютно рекордна за всі останні роки – 36,7 центнера з гектара», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим прем`єр відзначила, що, за попередніми розрахунками Міністерства фінансів, загальний збиток аграрному сектору в результаті стихійного лиха в західних регіонах становить 230,5 млн. грн.

«За оперативною інформацією, загинуло 52,8 тис. га посівних площ. Найбільші втрати - в Тернопільській і Івано-Франківській областях – по 14,2 і 13,9 тис. га відповідно», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що уряд має намір повністю компенсувати сільгосппідприємствам збитки, завдані стихією.