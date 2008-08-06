У центрі Києва у підприємця відібрали портфель з 200 тис. євро

Сьогодні в центрі Києва група невідомих осіб під загрозою фізичної розправи відібрала у місцевого підприємця портфель, в якому знаходилося 200 тис. євро.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м.Києві, напад було скоєно близько 11.05 на вул.Дмитрівській поблизу будинку №96/98.

За інформацією ЦГЗ, автомобіль BMW, в якому знаходився підприємець, зупинився на світлофорі, і в цей час до нього підбігли троє чи четверо чоловіків (за попередніми даними - вихідців з Кавказу) та, розбивши скло автомобіля, примусили його власника віддати гроші.

Наразі в столиці для розшуку та затримки нападників введено спеціальний план "Перехват".