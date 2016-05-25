Новий виток репресій в окупованому Криму: з'явилося відео викрадення у Бахчисараї члена Меджлісу

"Відео з камер спостереження сусіднього магазину. Камери зняли момент затримання Ервіна Ібрагімова. Його зупинили імовірно ДПСівці, потім намагалися посадити в мікроавтобус, він намагався втекти, але його спіймали і закинули в машину. Потім машина поїхала в бік Бахчисарайського водосховища, через лісосмугу", - написала на своїй сторінці у Facebook співробітниця телеканалу ATR Айше Умерова.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Криму в Бахчисараї зник кримський татарин, член регіонального Меджлісу Ервін Ібрагімов.

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Нагадаємо, з початку окупації Криму правозахисні організації багато разів заявляли про порушення прав людини на анексованому півострові. Найчастіше їх зазнають противники російської "влади", серед яких кримські татари.

Наприкінці квітня була заборонена діяльність головного представницького органи кримських татар – Меджлісу. Його запідозрили в "екстремізмі". Заборона Меджлісу вже викликала масу жорстких протестів з боку європейських інституцій і правозахисних організацій.