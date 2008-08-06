Тимошенко: студентів із зони лиха переведемо на бюджет

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що всі студенти з постраждалих від повені сімей будуть переведені на бюджетну форму навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Усі діти, які навчалися на першому, другому, третьому, четвертому та інших рівнях акредитації, з родин, які проживають у постраждалих регіонах, будуть переведені з комерційної форми навчання на бюджетну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд також ухвалив рішення про те, що всі діти, які направляються на оздоровлення, безкоштовно перевозитимуться залізницею.

«Крім того, ми звернулися до комерційних банків, до Ощадбанку, і по Ощадбанку ухвалили відповідне рішення не знімати комісійні відсотки при перерахунку авансових платежів для постраждалих людей», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.