МЗС знову закликав Росію припинити репресії кримських татар в окупованому Криму

Про це в "Твіттері" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца. "Конвеєр політичних репресій в окупованому Криму. Вимагаємо від РФ припинити переслідування кримських татар - корінного народу Криму", - заявила речник МЗС.

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"Закликаємо світову спільноту продовжити політтиск на російську окупаційну владу з метою уникнення повторення трагедії 1944 року", - додала Беца.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Еміль Курбедінов у Facebook написав, що в Алупці і Сімферополі окупанти проводять обшуки у будинках кримських татар.

Своєю чергою журналіст Шевкет Наматуллаєв у Facebook повідомив, що обшук у будинку Тимура Османова у Сімферополі завершився, і він у супроводі співробітників силових структур їде у центр боротьби з екстремізмом. Також обшуки проводяться в будинках його друзів - Хайсера і Артура, які проживають у тому самому мікрорайоні Сімферополя.