Тимошенко: ми готуємося до ще більших врожаїв, ніж цього року

Уряд спростив процедуру виділення землі під будівництво елеваторів для зберігання зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Для тих підприємств, які захочуть будувати елеватори в країні, будь-якої форми власності – державної, кооперативної – спрощуються всі процедури виділення землі, спрощується дозвільна система на будівництво елеваторів, і відсотки за кредитами, які виділяються на будівництво елеваторів, повністю покриватимуться за рахунок бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що таке рішення дозволить стимулювати діяльність підприємств, спрямовану на розширення потужностей для зберігання зерна. «Ми готуємося до ще більших урожаїв, ніж цього року», - наголосила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО на нараді з питань розвитку агропромислового комплексу заявила, що «ми повинні для будівництва елеваторів зробити «зелену вулицю». Для всіх, хто їх будуватиме».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, для активізації будівництва елеваторів потрібно спростити процедуру видавання дозволів і земельних ділянок для зведення таких об`єктів. «Спростити потрібно до заявки при її автоматичному обліку без права перепрофілювання під інші споруди», - уточнила вона.

Глава уряду доручила Держкомзему, Мінекономіки, МінАП і Мінприроди підготувати відповідні пропозиції протягом трьох днів.