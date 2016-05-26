У Криму окупанти проводять чергові обшуки в будинках кримських татар (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв.

"Після Бахчисарая обшуки перекинулися в Сімферополь. За словами адвоката Еміль Курбединова, проходять відразу три обшуки - в Кам'янці і Хошкельді. Так само є інформація про обшуки в Алупці!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, стало відомо про зникнення в Бахчисараї кримського татарина, члена регіонального Меджлісу Ервіна Ібрагімова.

Нагадаємо, з початку окупації Криму правозахисні організації безліч разів заявляли про порушення прав людини на анексованому півострові. Найчастіше їх зазнають противники російської "влади", серед яких кримські татари.

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Наприкінці квітня була заборонена діяльність головного представницького органи кримських татар – Меджлісу. Його запідозрили в "екстремізмі". Заборона Меджлісу вже викликала масу жорстких протестів з боку європейських інституцій і правозахисних організацій.