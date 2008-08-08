Компанії України та Росії (список) створять ВАТ "Українська біржа"

Антимонопольний комітет України дозволив кільком російським і українським компаніям створити ВАТ "Українська біржа", повідомляє прес-служба АМК. "Українська біржа" надаватиме послуги з організації торгівлі цінними паперами. Метою створення суспільства є інтеграція фондових ринків і біржових систем України та Росії, створення умов для доступу українських інвесторів до російських активів і навпаки.

В угоді беруть участь ВАТ "Російська торгова система" (м. Москва, РФ), ТОВ "Український фондовий центр" (м. Київ), ТОВ "Трійка Діалог Україна" (м. Київ), СП ТОВ "Драгон Капітал" (м. Київ), ТОВ "Фінансова компанія "Укранет" (м. Київ), ТОВ "Альфа Капітал" (м. Київ), ЗАТ "Фоїл Секьюрітіз Нью Юроп" (м. Київ), ТОВ "Ренесанс Капітал" (м. Київ), ЗАТ "ФК Сократ" (м. Київ), ТОВ "Комекс цінні папери" (м. Київ), ТОВ "Конкорд Капітал" (м. Київ), ТОВ "Тект-трейд" (м. Київ), ВАТ ІЕК "Інеко" (м. Київ), ЗАТ ГІК "Ітт-інвест" (м. Київ), ТОВ "Галт енд Таарт Секьюрітіз (Україна)" (м. Київ), ТОВ "Велма Україна" (м. Запоріжжя), ЗАТ "Селянська інвестиційна компанія" (м. Київ), АТ ГІК "Проспект Інвестменс" (м. Київ), ПІІ ТОВ "Київ Секьюрітіз Груп" (м. Київ), ТОВ "Інвестиційна компанія Велес Капітал" (м. Бровари, Київська обл.), ТОВ "Лайн Секьюрітіз" (м. Київ), ТОВ "Кейбіси Секьюрітіз Україна" (м. Київ).

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