ФРН долучиться до ліквідації наслідків повені в Україні

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ запевняє, що Німеччина долучиться до ліквідації наслідків стихійного лиха в західних областях України в рамках гуманітарної допомоги ЄС.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це посол сказав під час зустрічі з т.в.о. міністра закордонних справ України Володимиром ХАНДОГІЄМ.

Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ висловив співчуття у зв’язку зі стихійним лихом.

Також під час зустрічі були обговорені питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, двостороннього економічного співробітництва, зокрема щодо підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи по футболу 2012 року, взаємодії двох країн у рамках міжнародних організацій.