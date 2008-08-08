МНС попереджає про загрозу селевих потоків у Карпатах

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій попереджає про загрозу формування селевих потоків у гірських районах Карпат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 9-10 серпня на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м над поточними. При сильних зливах місцями можливе формування значного місцевого і схилового стоку.