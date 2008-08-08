Біля "Артеку" - бійка між комуністами та "Беркутом"

За даними Кримської організації Комуністичної партії України, біля головної стели Міжнародного дитячого центру «Артек» сьогодні сталася бійка між комуністами і бійцями «Беркута».

Про це телефоном кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар народного депутата України (фракція КПУ) Леоніда ГРАЧА Галина МАМИКО.

Нагадаємо, 7 серпня кримські комуністи встановили на стелі МДЦ «Артек» замість демонтованих торік нові радянські ордени. Крім того, під гімн Радянського Союзу підняли на флагштоку біля стели червоний прапор і розбили поряд наметове містечко для охорони орденів.

За словами Г.МАМИКО, сьогодні до стели під`їхав автобус з бійцями «Беркута» (близько 30-40 осіб), щоб зняти ордени і червоні прапори. Комуністи, комсомольці та інші учасники акції – всього близько 100 осіб – чинили опір. Виникла бійка між правоохоронцями та комуністами. «Виникла бійка, били людей, які чинили опір зняттю орденів», - сказала Г.МАМИКО.

За її словами, бійцям «Беркута» вдалося зняти тільки червоний прапор з флагштока, а ордени та червоні прапори на стелі «Артека» комуністи відстояли. Вона повідомила, що комуністи вели фото- та відеозйомку колотнечі. «Зараз там вичікувальна пауза», - сказала прес-секретар Л.ГРАЧА.

Г.МАМИКО також додала, що лідер комуністів Криму Л.ГРАЧ виїхав на місце подій.

У Відділі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму не змогли на прохання УНІАН прокоментувати ситуацію. «Що там насправді відбулося, не можемо сказати, ми не володіємо ситуацією», - додали в кримській міліції.

«Вони (бійці «Беркута» - УНІАН) - безпосередньо від МВС України, ми ними не командуємо», - сказали в міліції Криму.