Скільки будинків зруйновані і пошкоджені повінню?

У західних регіонах України, станом на 7 серпня ц.р., в результаті стихії постраждало 24995 об`єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА.

За його даними, із загальної кількості потерпілих об`єктів 769 зруйновано повністю, 5140 потребують капітального ремонту, 18840 – пошкоджено.

Міністр також повідомив, що найбільш постраждала від повені Івано-Франківська область, де пошкоджено 12783 об`єкти (з них 186 зруйновано, 2087 – потребують капітального ремонту). У Вінницькій області постраждало 878 об`єктів (12 – зруйновано), у Закарпатській – 1323 (20 – зруйновано, 57 – потребують капремонту), у Львівській області 15 об`єктів зруйновано, 571 – потребує капремонту. У Тернопільській – 487 об`єктів пошкоджено (19 – зруйновано, 281 – потребує капремонту). У Чернівецькій області постраждало 9814 об`єктів (561 – зруйновано, 4579 – потребують капремонту).

В.КУЙБІДА уточнив, що ці дані можуть коригуватися.

Міністр також повідомив, що відновлювальні роботи і роботи з капітального ремонту об`єктів вже почалися. На його думку, таку кількість будинків можна відбудувати до зими цього року. Проте, «якщо людина самостійно будуватиме, то на це піде рік-півтора», - додав міністр.

В.КУЙБІДА зазначив, що якість будівництва будинків контролюватиме Держархбудінспекція.